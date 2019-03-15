İstanbul-Yıldırım Bu Ne Nefrettir Bu Ne Alçaklıktır

*Binali Yıldırım,"Yeni Zelanda'da dindaşlarımız, kardeşlerimiz katledilmiştir.

*Binali Yıldırım,



"Yeni Zelanda'da dindaşlarımız, kardeşlerimiz katledilmiştir. Şehit edilmiştir. Bu ne nefrettir? Bu ne alçaklıktır? Bir de barbarlığı bize yakıştıranların ne kadar insanlıktan nasibini almadıklarını bir kez daha görüyoruz"



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada "İbadet etmekten başka hiçbir şey yapmayan, Allah'a eller yönelmişken alçakça bir saldırı sonucu Yeni Zelanda'da dindaşlarımız, kardeşlerimiz katledilmiştir. Şehit edilmiştir. Bu ne nefrettir? Bu ne alçaklıktır? Bir de barbarlığı bize yakıştıranların ne kadar insanlıktan nasibini almadıklarını bir kez daha görüyoruz" dedi.



Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane'de STK üyeleri ile bir araya geldi. Yıldırım, burada Yeni Zelanda'da camilerdeki terör saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım, "İbadet etmekten başka hiçbir şey yapmayan, Allah'a eller yönelmişken alçakça bir saldırı sonucu Yeni Zelanda'da dindaşlarımız, kardeşlerimiz katledilmiştir. Şehit edilmiştir. Bu ne nefrettir? Bu ne alçaklıktır? Bir de barbarlığı bize yakıştıranların ne kadar insanlıktan nasibini almadıklarını bir kez daha görüyoruz. Yeni Zelanda'da hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Bu olayı şiddetle, nefretle kınıyoruz" dedi.



"TERÖRÜN ETNİK KİMLİĞİ OLMAZ. TERÖRÜN MİLLETİ DE OLMAZ"



Binali Yıldırım, "İslam düşmanlığı Batı'da gittikçe yayılmaya başladı. Çeşitli yerlerde camile kundaklanıyor. Müslümanların evi işaretleniyor. Bu gidişat hayra alamet değil. Terör olduğu zaman dikkat ederseniz hemen İslamcı terör örgütü diye damgayı vuruyorlar. Anlamadan, dinlemeden. Bu işi gayrimüslimler, Hristiyanlar yaptığı zaman 'Cinnet getirdi, çıldırdı' gibi masumlaştırmaya çalışıyorlar. Terörün dini olmaz. Terörün etnik kimliği olmaz. Terörün milleti de olmaz. Bunu en iyi bizler biliyoruz. Bu terörden en fazla biz çektik. 40 yıldır biz bunun bedelini ödüyoruz. Binlerce insanımız gitti. Binlerce şehidimiz oldu. Bedel ödüyoruz. Hem maddi hem manevi olarak bedel ödüyoruz. Terörün her türlüsünü ama fakat demeden lanetlemezsek ne dünyada ne de bölgemizde kardeşlik olmaz. Huzur olmaz" diye konuştu.

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