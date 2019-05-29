İSTANBUL-YILDIRIM'DAN BAKIRKÖY'DE ESNAF ZİYARETLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bakırköy'de esnaf ziyaretlerinde bulundu.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Bakırköy Hamidiye Camii'nde katıldığı Ahmet Süleymanoğlu'nun cenaze törenin ardından Osmaniye Mahallesi'ne geçti. Yıldırım burada esnaf ziyaretinde bulundu. Bir taksi durağına uğrayan Yıldırım taksi şoförleriyle sohbet etti. Yıldırım, çok sayıda kişiyle fotoğraf çektirdi. Binali Yıldırım esnaf ziyaretinin ardından buradan ayrılarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geçti.