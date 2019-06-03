İSTANBUL- YILDIRIM'DAN SAHUR ZİYARETİ
18 dakika önce
İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sahurda Bayburtlu Laçin ailesinin evine misafir oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:27 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sahurda Bayburtlu Laçin ailesinin evine misafir oldu.
Yıldırım aile fertleriyle sahur yaparken çocuklarla da tek tek ilgilendi.
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