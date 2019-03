İstanbul- Yıldırım Şile İstanbul'un Organik Tarım Merkezi Olacak

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım , seçim çalışmaları için geldiği Şile 'de, Şile'de yapılan yatırımların toplu açılış ve tanıtım töreninde konuştu. Yıldırım, İstanbul'un organik tarım merkezi olacak. Buradan ilan ediyorum. İstanbul'un organik ürünlerini niye binlerce kilometre öteden getirelim Burnumuzun dibinde Şile'de bunu pekala yapabiliriz. Buradan yetişecek ürünler, Şile'den Anadolu gıda üssünden İstanbullulara iletilecek dedi.HALK PLAJLARI YENİLENECEKYıldırım halkın desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesi halinde akıllı belediyecilik sistemini başlatacaklarını, insanların sorunlarını kendilerine ulaşmadan çözeceklerini söyledi. Yıldırım, iş başına geldikten sonra Şile için hayata geçirecekleri çok projeleri olacağını belirterek, şöyle konuştu Plajlarımızın doğal güzelliğini bozmadan çok daha güzel işler yapacağız. Yeni bir balıkçı barınağını da yine Şile sahiline kazandıracağız. Reislerin ekmek, takaların rızık kapısını hep birlikte daha da güçlendireceğiz. Halk plajları yenilenecek. Seyir iskelesi, sahil yolu düzenlenmesine devam edilecek. Kamp alanları ve bisiklet yolları, konaklama tesisleri, buradaki dokuyu bozmadan yapılacak. Yeryüzü Pazarınız var. Doğal sebzeyi meyveyi tarladan direkt tüketicilere ulaştırıyorsunuz. Üreten de alan da satan da memnun. Şimdi, bu projeyi yeni dönemde İlhan Ocaklı ile biraz daha ileri boyuta taşıyacağız Şile'yi. Şile İstanbul'un organik tarım merkezi olacak. Buradan ilan ediyorum. İstanbul'un organik ürünlerini niye binlerce kilometre öteden getirelim Burnumuzun dibinde Şile'de bunu pekala yapabiliriz. Buradan yetişecek ürünler, Şile'den Anadolu gıda üssünden İstanbullulara iletilecek.MİLLETE HİZMET ETMEK BİZİM İÇİN EN BÜYÜK ŞEREFTİRMillete hizmet etmek bizim için en büyük şereftir diyen Yıldırım, şöyle devam etti Bu gün burada toplu açılışları birlikte gerçekleştiriyoruz. Her gün ya bir projeyi başlatıyoruz ya da açılışını, denetimini yapıyoruz.Yeni projeler düşünüp tasarlıyoruz. Bugün açılışını yapacağımız yatırımların her biri Şilemiz için çok önemli projeler. Çünkü bunların tamamı sizin ihtiyacınızı gözeterek yapıldı. Şimdi bakalım hep beraber listede ne var Şile Liman Düzenlemesi Projesi. Şile limanının eski halini biliyorsunuz.İlk geldiğimde orada batık bir gemi vardı. Etraf perişan bir vaziyetteydi. Şile sahiline bu durum hiç yakışmıyordu.Şimdi pırıl pırıl yürüyüş alanlarıyla,yeşil alanlarıyla,balıkçı barınağıyla güzel Şile'nin prestijli bir limanı oldu. Şile Spor merkezi ve Kent Meydanı Katlı Otopark Projesi. Ağva 600 oto kapasiteli Park Projesi. Malum Şile'nin nüfusu yazın bir milyona kadar çıkıyor. Dolayısıyla daha çok otoparka ihtiyaç var. Ağva Sahil Düzenlemesi Projesi. Veterinerlik Hizmet Binası ve Sokak Hayvanları Bakım Merkezi. Kumbaba Motel Projesi.Kumbaba Spor Faaliyet Alanı ve kısa sürede tamamlanacak olan Şile Arıcılık Merkez Projesi.Şile geneli Halı Saha Projeleri.KÖYLERİ PIRIL PIRIL YAPACAĞIZYıldırım, Özellikle belirtmek isterim ki; Kültür,sanat ve turizm yatırımlarına damgamızı vuracağımız yeni bir dönemi yaşayacağız.Şile'yi deniz, köy ve sağlık turizminin merkezi yapıyoruz, hayırlı olsun. Büyükşehir yasasından sonra köylerimiz artık mahalle oldu. Bu köylerimizin tamamında alt yapıda güzel işler yapıldı,yolları yapıldı. Şimdi bu köyleri artık turizme açma vakti geldi. Bu köyleri Şile'nin ekonomik kaynağı haline getirmenin vakti geldi. Hani Ferdi Tayfur diyor ya 'Hadi kalk köyümüze gidelim' diye. Buradan kalkıp Ardahan 'a gitmeye ne lüzum var. İşte Şile, işte Şile'nin köyleri. İstediğiniz kadar nefes alın, köylülerle vakit geçirin. İnanın en güzel şekilde ağırlanacaksınız. Buralardaki mekanların elden geçirilmesi için destek vereceğiz. Köyleri pırıl pırıl yapacağız. Mimarisiyle,sokak düzenlemeleriyle adeta İstanbul'un sayfiye yeri haline getireceğiz ifadelerini kullandı.TURİZM YATIRIMLARINI HEM ŞİLE'DE HEM AĞVA'DA DAHA DA ARTTIRACAĞIZYıldırım sözlerine şöyle devam etti Şilemizin Hacıllı Şelalerimiz var ve ona yakın Gürlek Mağaramız bulunmakta. İlk Hristiyan hapishanelerinin burada olduğu düşünülüyor. Bu hazineleri ortaya çıkartarak Şile'nin turizm kaynağı haline getirmek için gerekli çalışmaları yapacağız. Hacıllı Şelalesi etrafında doğa yürüyüş ve kamp alanları tabiata zarar vermeden düzenlenecek. Dünyaca ünlü kumaşımız Şile Bezimiz var. Dokunmasından işlenmesine dünyada başka bir örneği yok.1930'lu yıllara dayanıyor. Pamuğu unla ve suyla kaynatıp doğal yumak haline getiriliyor. Sonra da dokuma tezgahlarında el emeği ve göz nuruyla bu şile bezi hazırlanıyor. Karadeniz sularında iplikleri yıkanıp kumların üzerinde kurutuluyor. Böyle özel, böyle geleneksel bir bezimiz var. Şile merkez ve İmrenli köyüne Şile Bezi üretim merkezleri kuracağız. Hayırlı olsun. Şile deyince Ağva demeden geçilir mi Ağvalılar, Şile yolunu yaptık. Aynı şekilde Ağva'ya kadar devam ediyoruz. Bu ara biraz yavaşladı ama hızlandıracağız. 7 tünel, 11 viyadük yapıyoruz. Biraz pahalı oluyor ama varsın olsun. Şile için,Ağva için her şeye değer. Ağva Şile'nin ve İstanbul'un göz bebeği.Neden Türkiye 'nin göz bebeği olmasın.TOKİ biliyorum ev bekliyorsunuz. O iş bizde. Hadi hiç merak etmeyin. Hayırlı,uğurlu olsun.Turizm yatırımlarını hem Şile'de hem Ağva'da daha da arttıracağız. Biz sözü bir kere söyleriz uzatıp zurna yapmayız.YILDIRIM'A TABLO HEDİYE EDİLDİKonuşmaların ardından, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu Yıldırım'a bir tablo hediye etti. Ardından protokol, Şile'deki yatırımların açılış kurdelesi kesti. Yıldırım, buradaki seçim çalışmalarını bitirerek Adalar 'daki programlarına katılmak için ilçeden ayrıldı.