Son Dakika Haberleri: İstanbul-Yıldırım Ümraniye'de Metroya Bindi

İstanbul-Yıldırım Ümraniye'de Metroya Bindi

59 dakika önce

Gökhan ÇELİK/İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Ümraniye Metro istasyonuna geldi.

Gökhan ÇELİK/ İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Ümraniye Metro istasyonuna geldi. Gişelerde İstanbulkart okutarak metroya binen Yıldırım, yolculuk sırasında vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Çarşı metro durağında inen Yıldırım, Alemdağ caddesi üzerinde bulunan esnafı da ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:50 Kaynak: DHA

Ümraniye, İstanbul, Güncel
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