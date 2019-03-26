İstanbul-Yıldırım Ümraniye'de Metroya Bindi
59 dakika önce
Gökhan ÇELİK/İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Ümraniye Metro istasyonuna geldi.
Gökhan ÇELİK/ İstanbul
DHA AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, AK Parti Ümraniye
İlçe Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Ümraniye Metro istasyonuna geldi. Gişelerde İstanbulkart
okutarak metroya binen Yıldırım, yolculuk sırasında vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Çarşı metro durağında inen Yıldırım, Alemdağ caddesi üzerinde bulunan esnafı da ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:50 Kaynak: DHA
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