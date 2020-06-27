İSTANBUL-YKS'ye giren engelli vatandaşları özel araçları ile okula ulaştırdı - Son Dakika

İSTANBUL-YKS'ye giren engelli vatandaşları özel araçları ile okula ulaştırdı

YKS'ye giren engelli vatandaşları özel araçları ile okula ulaştırdıİSTANBUL, (DHA)- Başakşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye giren engelli vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı.

YKS'ye giren engelli vatandaşları özel araçları ile okula ulaştırdı

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İSTANBUL, (DHA)- Başakşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye giren engelli vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı. Engelli adaylar özel araçlarla evlerinden alınarak sınav merkezlerine götürüldü.

Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi engelli adayları tespit ederek sınav merkezlerine ulaşımları konusunda kapsamlı bir çalışma yaptı. Tekerlekli sandalye için özel yapım asansörü bulanan minibüslerle evlerinden alınan engelli üniversite adayları ile refakatçileri sorunsuz bir şekilde sınava girecekleri okula ulaştırıldı.

'HEDEFİM BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ'

Evinden alınıp okuluna götürülen üniversite adayı Cumali İlbars 'Başta YKS transferleri olmak üzere engelli bireylere yönelik geliştirdiği projeler için Başakşehir Belediyesi ve Başkan Yasin Kartoğlu'na teşekkür ediyorum. YKS'ye giren tüm adaylara başarılar diliyorum, hedefim bilgisayar mühendisi ya da yazılımcı olmak. Her şey için teşekkür ederim.' diye konuştu.

'KENDİ İMKANLARIMIZLA GELMEMİZ ZORDU'

Cumali İlbars'ın babası Recep İlbars 'Başakşehir Belediyesi daha önce Cumali'nin apartmandan aşağıya rahatça inebilmesi için balkonumuza asansör yaptırmıştı. Şimdi de oğlumun sınav yerine rahatlıkla gelmesine vesile oldu. Eğer böyle olmasaydı sınava kendi imkanlarımızla gelmemiz çok zordu. Başkanımız Yasin Kartoğlu'na çok teşekkür ederiz. Allah ondan razı olsun.' ifadelerini kullandı. YKS'ye giren engelli üniversite adayları sınav sonrasında evlerine bırakıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Başakşehir Belediyesi, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:20 Kaynak: DHA

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