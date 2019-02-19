İstanbul - Yolcu Dolu Minibüste Silahlı Dehşet
2 saat önce
Haber: Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHAKüçükçekmece'de yolcu dolu minibüse ateş açan saldırganlara araçta bulunan polis memuru da silahıyla karşılık verdi.
Haber: Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul
DHA Küçükçekmece
'de yolcu dolu minibüse ateş açan saldırganlara araçta bulunan polis memuru da silahıyla karşılık verdi. Yolcuların büyük korku yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Şirinevler
- Şahintepe Mahallesi
hattında çalışan bir minibüs şoförü ile tartıştığı kişiler kavga
etti. Kavga sonrası
minibüs sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Halkalı
istikametine saat 23.00 sıralarında yolcu dolu minibüsüyle ilerleyen sürücünün peşine kavga ettiği kişiler katıldı. Bir araçtaki şüpheliler takip sırasında Yenibosna
civarında minibüse ateş açtı. Yolcular büyük korku yaşadı. Yolcular arasında bulunan bir polis memuru ateş açan saldırganlara silahıyla karşılık verdi. Basın Ekspres yolunda bir süre minibüsü takip eden saldırganlar daha sonra kaçarak uzaklaştı. Minibüs şoförü aracı Halkalı Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu.
Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-Minibüstekilerin panik yaşaması
-Polis memurunun ateş etmesi
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:07 Kaynak: DHA
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