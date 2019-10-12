Son Dakika Haberleri: İstanbul, yolcuda 37 Avrupa ülkesinin nüfusunu geçti
Son Dakika Ekonomi İstanbul, yolcuda 37 Avrupa ülkesinin nüfusunu geçti

İstanbul, yolcuda 37 Avrupa ülkesinin nüfusunu geçti

1 saat önce

Bu yılın dokuz ayında 78 milyon 296 bin 114 yolcunun seyahat ettiği İstanbul havalimanları,Avrupa'da 37 ülkenin nüfusundan daha fazla yolcuyu bu dönemde ağırladı.

İstanbul, yolcuda 37 Avrupa ülkesinin nüfusunu geçti, System.String[]

Bu yılın dokuz ayında 78 milyon 296 bin 114 yolcunun seyahat ettiği İstanbul havalimanları, Avrupa'da 37 ülkenin nüfusundan daha fazla yolcuyu bu dönemde ağırladı.

İstanbul, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:21 
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