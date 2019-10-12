İstanbul, yolcuda 37 Avrupa ülkesinin nüfusunu geçti
1 saat önce
Bu yılın dokuz ayında 78 milyon 296 bin 114 yolcunun seyahat ettiği İstanbul havalimanları,Avrupa'da 37 ülkenin nüfusundan daha fazla yolcuyu bu dönemde ağırladı.
Bu yılın dokuz ayında 78 milyon 296 bin 114 yolcunun seyahat ettiği İstanbul havalimanları, Avrupa'da 37 ülkenin nüfusundan daha fazla yolcuyu bu dönemde ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:21
Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye'ye destek verdi A Milli Takımımız, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti! A Milli Takımımız liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu Şenol Güneş'e Fenerbahçeli taraftarlardan kravat tepkisi!