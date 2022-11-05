THY uçağı acil iniş yaptı! Polisin arama yaptığı uçakta gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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THY uçağı acil iniş yaptı! Polisin arama yaptığı uçakta gerçek ortaya çıktı

05.11.2022 21:12

Trabzon- İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağında "Elimdeki bardağı yere atsam patlar' şakası panik yarattı. Olaydan sonra uçak güvenli bir şekilde yere inerken yapılan aramalarda herhangi bir olumsuz durum bulunmadı.

Trabzon Havalimanı'ndan saat 16.55' te kalkış yapan TK-2835 sefer sayılı Boeing B737-900 tipi THY uçağında kabin memurlarından su isteyen yolculardan biri, "Elimdeki bardağı yere atsam patlar' şakası paniğe neden oldu. Kabin memuru bunun üzerine durumu pilota bildirdi.

PİLOT İNİŞ İÇİN ÖNCELİK İSTEDİ

Uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek iniş için öncelik istedi. THY uçağı havalimanına sorunsuz şekilde iniş yaptı.

OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLANILMADI

Uçağın inişinden sonra polisin yaptığı çalışmalarda, uçakta sadece yolcunun bulunduğu alanda arama yapıldığı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel THY uçağı acil iniş yaptı! Polisin arama yaptığı uçakta gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: THY uçağı acil iniş yaptı! Polisin arama yaptığı uçakta gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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