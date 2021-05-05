İstanbul yolcusu kalmasın! Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Manchester City oldu - Son Dakika

İstanbul yolcusu kalmasın! Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Manchester City oldu

05.05.2021 10:30

Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında dün akşam Manchester City, sahasında Paris Saint-Germain'i 2-0 mağlup etti. Toplamda 4-1'lik skorla ilk finalist olan İngiliz devinin gollerini Riyad Mahrez kaydetti. Öte yandan PSG'de Angel Di Maria ise 69'uncu dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmasında Manchester City, sahasında Paris Saint-Germain'le karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan İngiliz ekibi, rövanş karşılaşmasında da rakibini 2-0'la geçerek adını İstanbul'da oynanacak finale yazdırdı.

MAHREZ DAMGA VURDU

Karşılaşmanın 11. dakikasında Riyad Mahrez'in golüyle öne geçen Manchester City, ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda finale yükselmek için daha istekli ve arzulu görünen Manchester City, 63. dakikada yeniden Mahrez'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Dakikalar 69'u gösterdiğinde ise Angel Di Maria kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda PSG'nin direnci iyice düşerken Mahrez hat-trick'i kaçırdı. İlk maçı 2-1 kazanan Manchester City, toplamda 4-1'lik skora ulaşarak finale adını yazdırdı.

İstanbul yolcusu kalmasın! Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Manchester City oldu

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Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Spor İstanbul yolcusu kalmasın! Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Manchester City oldu - Son Dakika Spor


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