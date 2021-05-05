İstanbul yolcusu kalmasın! Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Manchester City oldu

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmasında Manchester City, sahasında Paris Saint-Germain'le karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan İngiliz ekibi, rövanş karşılaşmasında da rakibini 2-0'la geçerek adını İstanbul'da oynanacak finale yazdırdı.

MAHREZ DAMGA VURDU

Karşılaşmanın 11. dakikasında Riyad Mahrez'in golüyle öne geçen Manchester City, ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda finale yükselmek için daha istekli ve arzulu görünen Manchester City, 63. dakikada yeniden Mahrez'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Dakikalar 69'u gösterdiğinde ise Angel Di Maria kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda PSG'nin direnci iyice düşerken Mahrez hat-trick'i kaçırdı. İlk maçı 2-1 kazanan Manchester City, toplamda 4-1'lik skora ulaşarak finale adını yazdırdı.