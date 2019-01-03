Son Dakika Haberleri: İstanbul Yollarında Kar ve Buzlanma Önlemi

İstanbul Yollarında Kar ve Buzlanma Önlemi

20 dakika önce

METEOROLOJİ'nin kar uyarısı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ekipleri, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor.

İstanbul Yollarında Kar ve Buzlanma Önlemi, System.String[]
METEOROLOJİ'nin kar uyarısı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ekipleri, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor. Yol kenarlarına bırakılan içi tuz dolu çuvallar oluşabilecek buzlanma halinde yola serilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar ve buzlanma olaylarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Ekipler meteorolojik tahminler doğrultusunda yağabilecek kar ve oluşacak buzlanmaya karşı çuvallara doldurdukları tuzu yol kenarlarına bıraktı.  Oluşabilecek buzlanmaya karşı çuvallarda hazır bulunan tuz yola serilecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:13 Kaynak: DHA

İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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