Son Dakika Haberleri: İstanbul Yollarında Kar ve Buzlanma Önlemi (2)

İstanbul Yollarında Kar ve Buzlanma Önlemi (2)

45 dakika önce

Meteorolojinin kar uyarısı üzerine ekipler, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor.

İstanbul Yollarında Kar ve Buzlanma Önlemi (2), System.String[]


Meteorolojinin kar uyarısı üzerine ekipler, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor. Kar küreme araçları yollarda bekletilirken, yol kenarlarına bırakılan çuvallar dolusu tuz, oluşabilecek buzlanma halinde serilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar ve buzlanma olaylarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Meteorolojik tahminler doğrultusunda yağabilecek kar ve oluşacak buzlanmaya karşı kar küreme ve tuzlama araçları yollarda hazır bekletilirken, çuvallara doldurulan tuz yol kenarlarına bırakıldı. Oluşabilecek buzlanmaya karşı çuvallarda hazır bulunan tuz yola serilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:49 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller Meteoroloji'nin Kar Uyarısı Sonrası Teyakkuza Geçen İBB Ekipleri Hazırlıklarını Tamamladı

NASA 6,5 Milyar Km Uzaklıktaki Cismin Fotoğraflarını Paylaştı Son Dakika! ABD'de Tutuklu Bulunan Hakan Atilla, Temyiz Başvurusunda Davanın Reddini İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 22:34:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Yollarında Kar ve Buzlanma Önlemi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]