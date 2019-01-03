İstanbul Yollarında Kar ve Buzlanma Önlemi (2)
30 dakika önce
METEOROLOJİ'nin kar uyarısı üzerine ekipler, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor.
METEOROLOJİ'nin kar uyarısı üzerine ekipler, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor. Kar
küreme araçları yollarda bekletilirken, yol kenarlarına bırakılan çuvallar dolusu tuz, oluşabilecek buzlanma halinde serilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü
ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ekipleri, kar ve buzlanma olaylarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Meteorolojik tahminler doğrultusunda yağabilecek kar ve oluşacak buzlanmaya karşı kar küreme ve tuzlama araçları yollarda hazır bekletilirken, çuvallara doldurulan tuz yol kenarlarına bırakıldı. Oluşabilecek buzlanmaya karşı çuvallarda hazır bulunan tuz yola serilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:02 Kaynak: DHA
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