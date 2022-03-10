İSTANBUL YOLUNDA 8 KİLOMETRELİK TIR VE KAMYON KUYRUĞU -1 - Son Dakika
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İSTANBUL YOLUNDA 8 KİLOMETRELİK TIR VE KAMYON KUYRUĞU -1

10.03.2022 11:01

YOĞUN kar yağışı beklentisi nedeniyle TIR ve kamyonların ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'a girmesinin yasaklanması nedeniyle Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu'nda yaklaşık 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu oluştu.

YOĞUN kar yağışı beklentisi nedeniyle TIR ve kamyonların ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'a girmesinin yasaklanması nedeniyle Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu'nda yaklaşık 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu oluştu.

Yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle sorun yaşanmaması için Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a TIR ve kamyonların girişi saat 04.00 'dan itibaren yasaklandı. Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki TEM Otoyolu Şekerpınar gişeleri ve D-100 Karayolu Kocaeli-İstanbul sınırında önlem alan trafik ekipleri, TIR ve kamyonların İstanbul'a geçişine izin vermedi. TEM Otoyolu Şekerpınar gişelerinden itibaren yaklaşık 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu oluştu. Trafik bu noktada neredeyse durma noktasına geldi. TIR ve kamyonlar Şekerpınar gişelerinden çıkarak zorunlu olarak TIR ve kamyon parklarına yönlendirildi.

Beklenen kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerinde kar küreme araçları hazır bekletiliyor.

İSTANBUL YOLUNDA 8 KİLOMETRELİK TIR VE KAMYON KUYRUĞU -1
İSTANBUL YOLUNDA 8 KİLOMETRELİK TIR VE KAMYON KUYRUĞU -1
İSTANBUL YOLUNDA 8 KİLOMETRELİK TIR VE KAMYON KUYRUĞU -1

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İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu Kocaeli'den İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor Kocaeli'den İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor Kocaeli'den İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor Kocaeli'den İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor

TEM Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL YOLUNDA 8 KİLOMETRELİK TIR VE KAMYON KUYRUĞU -1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL YOLUNDA 8 KİLOMETRELİK TIR VE KAMYON KUYRUĞU -1 - Son Dakika
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