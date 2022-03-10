İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2) - Son Dakika
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İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)

10.03.2022 12:04
İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)

GEÇİŞLERE KONTROLLÜ İZİN Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, TEM ve D-100 yolunda TIR ile kamyonların geçişlerine kontrollü olarak izin verildi.

GEÇİŞLERE KONTROLLÜ İZİN

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, TEM ve D-100 yolunda TIR ile kamyonların geçişlerine kontrollü olarak izin verildi. Sürücüler, İstanbul yönüne doğru ilerlemeye başladı. TEM yolunun Çayırova Şekerpınar gişelerinin önünde araç kuyruğu gözlendi.

İSTANBUL'DAN KOCAELİ'NE TIR VE KAMYON GEÇİŞİ YAPILMAYACAK

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle alınan önlemi açıkladı. Vali Yavuz, "Meteorolojik verilerin değerlendirilmesi neticesinde, yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle, Kocaeli'ye İstanbul ve Anadolu istikametinden TIR ve kamyon trafiğine saat 14.00'ten itibaren izin verilmeyecektir" dedi.


İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)
İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)
İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)
İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)
İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)
İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)
İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)
İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)
İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)
İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)
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Kar öncesi bahar havası Kar öncesi bahar havası Kocaeli'ye tır ve kamyon girişine izin verilmeyecek Kocaeli'ye tır ve kamyon girişine izin verilmeyecek

TEM Otoyolu, Çayırova, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2) - Son Dakika
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