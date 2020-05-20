İstanbul yolunda kısıtlama sonrası araç kuyruğu - Son Dakika

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından gece yarısından itibaren Tekirdağ 'dan İstanbul 'a gitmek isteyenler, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarasından itibaren kaldırılmasıyla Tekirdağ ile İstanbul arasında yoğun trafik oluştu. İstanbul'dan daha önce kentteki yazlıklarına gelenler, kısıtlamanın kaldırılmasının ardından gece yarısı yola çıkarak, İstanbul kara yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.Tekirdağ- İstanbul il sınırı olan Marmara Ereğlisi ve Silivri ilçeleri arasındaki kontrol noktasında, polis ve jandarma ekipleri, uygulamalarını sürdürdü. İstanbul'a gitmek için seyahat belgesi olanların geçişine izin verilirken, olmayanlar ise geri çevrildi. Araç kuyrukları, yer yer 4 kilometreyi buldu.

- Tekirdağ