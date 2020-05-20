İstanbul yolunda kısıtlama sonrası araç kuyruğu (2) - Son Dakika

İstanbul yolunda kısıtlama sonrası araç kuyruğu (2)
YOĞUNLUK SÜRÜYORKoronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla Tekirdağ ile İstanbul arasında gece başlayan trafik, gündüz de çift yönlü olarak devam ediyor.
YOĞUNLUK SÜRÜYOR
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla Tekirdağ ile İstanbul arasında gece başlayan trafik, gündüz de çift yönlü olarak devam ediyor. Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ne sınır İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ndeki uygulama noktasında jandarma ve polis ekiplerince uygulamalar da sürdürülüyor. Ekipler, kontrolleri sırasında seyahat izin belgesi olmadan Tekirdağ'a giriş yapmak isteyenleri geri çevirdi. Seyahat belgesi olanların ise geçişlerine izin verildi. Seyahat kısıtlamasının bulunduğu İstanbul'a gitmek isteyenlerden de izin belgesi olanların geçişi sağlanırken, olmayanlar ise geri çevriliyor.
Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 02:07 Kaynak: DHA
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