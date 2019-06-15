İSTANBUL- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI'NIN İLK OTURUMU SONA ERDİ
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İstanbul DHA - YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS)'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:49 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS)'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı sona erdi.
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15.'te başladı. Adaylar saat 10.00'a kadar sınava girdi. 135 dakika süren sınav 12.30'da sona erdi. Öğrencileri kapıda aileleri karşıladı. Öğrenciler genel olarak soruların kolay olduğunu ifade etti.
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