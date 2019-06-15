Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI'NIN İLK OTURUMU SONA ERDİ
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İSTANBUL- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI'NIN İLK OTURUMU SONA ERDİ

2 saat önce

İstanbul DHA - YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS)'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı sona erdi.

İSTANBUL- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI'NIN İLK OTURUMU SONA ERDİ, System.String[]

İstanbul DHA - YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS)'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı sona erdi. 
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15.'te başladı. Adaylar saat 10.00'a kadar sınava girdi. 135 dakika süren sınav 12.30'da sona erdi. Öğrencileri kapıda aileleri karşıladı. Öğrenciler genel olarak soruların kolay olduğunu ifade etti. 

Görüntü Dökümü
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-Sınavdan çıkanları
-Röportajlar
-Detaylar


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:49 Kaynak: DHA
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