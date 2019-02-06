Son Dakika Haberleri: İstanbul- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya Müzesi'ni Ziyaret Ediyor

İstanbul- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya Müzesi'ni Ziyaret Ediyor

1 saat önce

İstanbul- (Ek görüntülerle)YUNANİSTAN BAŞBAKANI ALEKSİS ÇİPRAS, AYASOFYA MÜZESİ'Nİ ZİYARET EDİYOR (2)Çipras (Ayasofya Müzesi) Burada olmaktan mutluyumHaber-Kamera Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİİSTANBUL,(DHA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan...

İstanbul- (Ek görüntülerle)YUNANİSTAN BAŞBAKANI ALEKSİS ÇİPRAS, AYASOFYA MÜZESİ'Nİ ZİYARET EDİYOR (2)

Çipras (Ayasofya Müzesi) Burada olmaktan mutluyum

Haber-Kamera Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİİSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İstanbul ziyaretlerine Ayasofya Müzesi'ni ziyaret ederek başladı. Çipras, gezisi sırasında, 'Burada olmaktan mutluyum dedi.

Ankara'daki resmi temasların ardından dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 09.15 sularında Ayasofya Müzesi'ne geldi. Çipras'ın ziyareti öncesi müze sivil ziyaretlere kapatıldı. Polis ekipleri Ayasofya Müzesi'ne çıkan tüm sokakları kapattı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Müzeye giren basın mensupları da tek tek aranarak içeri alındı. 09.15 sularında müzeye gelen Çipras'a Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, eşlik etti.

Ziyaretin bir bölümünde basın mensuplarına yaklaşan Çipras, İngilizce, Burada olmaktan mutluyum dedi.

EK GÖRÜNTÜ

-Çipras'ın gezisi

-Çiprası'ın konuşması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:28 Kaynak: DHA

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