İstanbul yurt dışında iş yapan türkleri, 'türk özel güvenlik şirketleri korusun' önerisi - Son Dakika

Yurt dışında iş yapan Türkleri, 'Türk Özel Güvenlik şirketleri korusun' önerisi

İSTANBUL, (DHA) ' Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, Somali gibi ülkelerde görev yapan Türk firmalarının güvenliğinin sağlanması için Türk özel güvenlik şirketlerine yetki verilmesi gerektiğini söyledi. Dr. Güçlüer, 'Türkiye'deki özel güvenlik şirketlerinin yurt dışında da çalışabilmesinin önü açılmalıdır. Yasal sınırları belli, devlet kontrolünde, faaliyette bulunulan ülkelerle de anlaşma dahilinde bu düzenleme yapılmalıdır' dedi.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, Somali'de iş yapan Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine düzenlenen bombalı saldırı, Türkiye ile Rusya arasında Libya'da ateşkesin sağlanması için yapılan Moskova Zirvesi ve Berlin'deki Libya Konferansı üzerine açıklamalar yaptı.

YURT DIŞINDA İŞ YAPAN TÜRK ŞİRKETLERİNİN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI

Libya, Somali, Katar gibi ülkelerde bulunan Türk askerinin görevinin teknik ve taktik destek sağlamak olduğunu vurgulayan Dr. Güçlüer, 'TSK tarafından o ülkelerdeki askeri ve yerel kolluk güçlerine eğitim, malzeme desteği veriliyor. Bunula birlikte örneğin Somali'de yol inşa eden Türk şirketinin güvenliğinin sağlanması da gerekiyor. Doğal olarak Türk askerinden böyle görevler de bekleniyor. Askerimiz bunu oradaki yerel güvenlik birimleri üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyor. Aslında burada yerel unsurlar ile Türk askeri arasında yarı geçişken paramiliter bir güce ihtiyaç var' diye konuştu.

'TÜRK ORDUSUNUN YÜKÜ DE HAFİFLER'

Dr. Güçlüer, 'Bence askerlerimizden ziyade devlet tarafından denetlenen, kanunen sınırları belli, Türkiye'deki özel güvenlik teşkilatlarına, yurt dışına iş yapan Türk firmalarının korunması için yetki verilmesi, önlerinin açılması gerekiyor. Yurt dışında iş yapan Türk firmaların o ülkelerle yaptıkları anlaşmalara bu maddenin konulması lazım. Türk özel güvenlik firmaları, yapılan işin ve iş yapan şirketlerin korunmasında görevli olmalıdır, bunun önünü açmalıyız. Bu düzenleme ordumuzun yurt dışındaki yükünü hafifletir ve Türk firmalarının yurt dışında çalışmalarının da önü açılır. Bunların devlete masrafları da olmaz.' ifadelerini kullandı.

MOSKOVA ZİRVESİ'NİN ÜZERİNE BERLİN'İN GÖLGESİ DÜŞTÜ

Moskova Zirvesi'nin başında her şeyin yolunda olduğunu aktaran Dr. Güçlüer, 'Berlin'de Libya Konferansı'nın yapılacağı biliniyordu. Fakat Türkiye ile Rusya konferans öncesi taraflar arasında kalıcı bir ateşkesi sağlamak ve bu ateşkes üzerinden siyasi yol haritası belirlemek için Moskova'da zirve düzenledi. Aslında zirvenin başında her şey yolundaydı. Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan isyancı General Hafter, önüne konan ateşkes metnini de imzalamak üzereydi. Son anda çark etti, biraz zaman istedi. Sonra ateşkesi imzalamadan Moskova'yı terk etti. Aslında Moskova Zirvesi'nin üzerine Berlin'in gölgesi düştü. Çünkü Moskova'da ateşkes imzalansaydı. Avrupa ülkelerinin Libya'ya istedikleri gibi müdahil zorlaşacaktı ' ifadelerini kullandı.

'BERLİN'DEN HAFTER'E TALİMAT VERİLDİ'

Türkiye ile Rusya'nın iş birliği ile Libya'da ateşkes sağlansaydı, Avrupa ülkelerinin artık bir fonksiyonunun kalmayacağını vurgulayan Dr. Eray Güçlüer, 'Berlin'deki Libya Konferansı'nda ne konuşulacaktı, zaten ateşkes olmuştu. Sadece ateşkesin siyasi yol haritası tartışılabilirdi. O yüzden Berlin'den Hafter'e talimat verildi. Talimatı, Almanya üzerinden Avrupa ülkeleri verdi. Avrupalı ülkeler 'bizim olmadığımız ateşkesi istemiyoruz' dedi. Berlin konferansına kadar Hafter pek çok saldırı yaptı, limanları abluka altına aldı. Moskova'da ateşkes anlaşması imzalansaydı kan dökülmezdi? dedi.

UMH'NİN ORTADAN KALMASINA YÖNELİK TEHDİT DURDU, TÜRKİYE BARIŞIN ANAHTARI OLDU.

55 maddelik ateşkes metninin imzalanmasını, BM tarafından Libya'nın meşru hükümeti olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) ortadan kalkmasına yönelik tehdidin durması olarak okuduğunu söyleyen Dr. Güçlüer, 'Meşrutiyeti olan hükümeti ortadan kaldırmakla görevli Hafter gibi bir aparatın durması, meşru hükümetin güçlenmesine zemin hazırlayacaktır. Meşru hükümetin güçlenerek Hafter karşısında bir denge oluşması için ateşkesin imzalanması son derece önemliydi. Türkiye Libya'da barışın anahtarı oldu.' diye konuştu.

'ATEŞKEŞ ANLAŞMASINI HAFTER BOZMAK İSTYECEKTİR'

Dr. Güçlüer, 'Hafter ile yapılan anlaşma kalıcı olur mu' Bence zor. Hafter'in ateşkesi bozma ihtimali yüksektir. Çünkü Hafter'i oluşturan, destekleyen arkasındaki güç zeminin arasında çatlaklıklar, çıkar çatışmaları var. Ancak bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin varlığı önemli bir denge unsurudur.? ifadelerini kullandı.