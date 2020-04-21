İSTANBUL-YURTDIŞINDAN GETİRİLEN TÜRK VATANDAŞLARI İSTANBUL HAVALİMANINA İNDİ AKTÜEL - Son Dakika

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İSTANBUL-YURTDIŞINDAN GETİRİLEN TÜRK VATANDAŞLARI İSTANBUL HAVALİMANINA İNDİ AKTÜEL
6 saat önce
(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 05:46 Kaynak: DHA
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