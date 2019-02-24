Son Dakika Haberleri: İstanbul Yüzen Sahnelerle Tanışacak

İstanbul Yüzen Sahnelerle Tanışacak

29 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın projesi ile su üzerindeki yüzen platformlar kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın projesi ile su üzerindeki yüzen platformlar kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

İtalya'da Como Gölü'nde, Hollanda'da Amsterdam'da su üzerine kurulan platformlar kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. İstanbul da AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın kültür-sanat projeleri hayata geçtiğinde bu alanda bir ilki yaşayacak. Haydarpaşa'da Boğaz manzaralı konser ve sahne sanatları etkinlikleri yüzen mavna üzerine kurulacak dev sahnede hayat bulacak. Boğaz'da yüzer halde farklı noktalara taşınabilecek olan Boğaziçi Etkinlik Sahnesi platformu da İstanbullular'a eşsiz bir deneyim yaşatacak. Tamamen şeffaf olacak bu yüzer platform Boğaz'ın imajını güçlendirecek. Boğaz siluetinde gerçekleştirilecek uluslararası etkinlikler dünyada da yankı oluşturacak. Boğaziçi Sahnesi etkinlik olmadığı günlerde ise Boğaziçi Müzesi, Sergi ve Seyir Alanı olarak işlevlendirilecek. Yer değiştirerek Boğaz'ın farklı bölgelerinde ziyaretçilere açılacak. 100 metre çapındaki alan 7 bin 857 metrekare alana sahip olacak.

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Tüm dünya starlarının sahne alabileceği kalitede, üst düzey sahne sistemlerine sahip, festival ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek Dünya Sahnesi ve Açık Hava Tiyatrosu Arnavutköy'de inşa edilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:08 Kaynak: İHA

Haydarpaşa, Binali Yıldırım, İstanbul, Politika
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