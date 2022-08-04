HASTANE YANGININDA KİMİ YAKINI İÇİN GELDİ, KİMİ RANDEVUSUNU BEKLEMEYE DEVAM ETTİ - Son Dakika
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HASTANE YANGININDA KİMİ YAKINI İÇİN GELDİ, KİMİ RANDEVUSUNU BEKLEMEYE DEVAM ETTİ

04.08.2022 17:37
HASTANE YANGININDA KİMİ YAKINI İÇİN GELDİ, KİMİ RANDEVUSUNU BEKLEMEYE DEVAM ETTİ

İSTANBUL Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında yangın çıktı.

İSTANBUL Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında yangın çıktı. Çatı alevlere teslim olurken, yangının erken fark edilmesiyle hastalar tahliye edildi. Yangına ilk müdahaleyi yapanlar olduğu gibi yangından sonra ailesini görmeye gelenler de vardı. Kimi ise daha önce aldığı randevu için hastaneye geldi. Yangına rağmen bazı hastalar aldıkları randevuların sırasını beklemeye devam etti. Yangında tahliyeleri gerçekleştiren sağlık çalışanlarının da yakınları beklemeye devam etti.

"HASTALAR ÇOK YAŞLIYDI, YANGININ ÇIKTIĞI ALANDA KALANLAR VARDI"

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nde çalışan Serkan Kapı, "İlk çatıda köşede yangın başladı. İtfaiye biraz oyalandı ama söndürmeye başladılar. Çatı katı komple yanıyordu. Biz o sıra hastaları çıkardık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Hastalar çok yaşlıydı, vatandaşlar ve hasta bakıcılarla birlikte yaşlıları çıkardık. Yangının çıktığı alanda da kalanlar vardı" dedi.

"KONTROLE GELDİM BURADA KALDIM"

Hastaneye kontrole gelen Süleyman Kuru, "Ben kontrole geldim, burada kaldım. Kayıt almıyorlar, yangını görmüştüm itfaiye ile birlikte girdik" diye konuştu.

"YANGINDAN SONRA DOKTORLAR GİTTİ, BEKLEYECEĞİZ"Torununu göz muayenesi için hastaneye getiren Mustafa Turan, "Torunumu hastaneye getirdim. Randevu aldığımız için mecbur bekleyeceğiz ama doktorlar gelmedi. Göz doktorunu bekliyoruz. Yangından sonra doktorlar gitti" dedi.

"HASTAMIZI GÖRMEYE GELDİM, 'YANGIN' DİYE ÇIĞLIK SESİ DUYDUM"Ailesini ziyarete gelen, yangını ilk görenler arasında olan Süleyman Gök ise, "Burası sakin bir hastane. Hastamızı görmeye geldim. 'Yangın' diye bir çığlık sesi duydum. Hemen acile gittim, güvenliklere haber verdim. Çok küçük bir yangındı, alev bile yoktu" şeklinde konuştu.Hastaları tahliye eden hasta bakıcılarının aileleri de çocukları için hastaneye koştu. Gelini için hastaneye gelen Ayşe Hürkaya, "Gelinim hasta bakıcı. Başka bölümde yangın çıktı ama kızım gitti, sonuçta hepsi can" dedi.

"BİZE HEMŞİRE HANIM HABER VERDİ"

Tahliye işlemlerini gerçekleştiren Hasta Bakıcı ise, "Aniden oldu, bize hemşire hanım haber verdi. Hepsini kurtardık" dedi.

- İstanbul
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YANGIN SONRASI BALIKLI RUM HASTANESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ YANGIN SONRASI BALIKLI RUM HASTANESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Yangın çıkan hastaneden tahliye edilen hastalar Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi Yangın çıkan hastaneden tahliye edilen hastalar Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi
Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HASTANE YANGININDA KİMİ YAKINI İÇİN GELDİ, KİMİ RANDEVUSUNU BEKLEMEYE DEVAM ETTİ - Son Dakika

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