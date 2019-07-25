Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA ARIZALI METROBÜS YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU
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İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA ARIZALI METROBÜS YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU

1 saat önce

Zeytinburnu metrobüs durağında arızalan metrobüs yoğunluğa neden oldu.

Zeytinburnu metrobüs durağında arızalan metrobüs yoğunluğa neden oldu. Yolda uzun metrobüs kuyrukları oluştu.
Zeytinburnu Metrobüs durağında sabah işe gidiş saatlerinde arızalanan metrobüs nedeniyle duraklarda ve metrobüs güzergahında yoğunluk oluştu. Zincirlikuyu istikametine uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, birçok metrobüs duraklara yanaşamadı. Bazı vatandaşlar duraklara metrobüs yolunda yürüyerek ulaştı. Arızalı metrobüsün yoldan çekilmesiyle birlikte bir süre daha devam eden yoğunluk daha sonra normale akışına döndü.
İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA ARIZALI METROBÜS YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU
Zeytinburnu, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:24 Kaynak: DHA
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