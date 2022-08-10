Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

10.08.2022 01:35
Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Zeytinburnu'nda bir hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul Zeytinburnu'nda bir hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi'ndeki hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile su tankeri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, iş yerinin çatı katında alev alan izolasyon malzemelerine, merdivenli itfaiye aracı ile müdahale etti.

Polis, yangının olduğu bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Zeytinburnu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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