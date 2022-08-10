Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile su tankeri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi'ndeki hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde çıkan yangında patlamalar yaşanırken, iş yeri sahibi, 'Allah'ım bu nasıl acı' diye feryat etti

Kaynak: AA

Zeytinburnu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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