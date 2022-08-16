Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir adrese sipariş teslim etmek üzere gelen kurye Cesur Dursun, anahtarı motosikletin üzerinde bıraktı. Kuryenin ayrılmasından sonra bir kişi, üzerinde anahtar olduğunu gördüğü motosikleti çalmak için harekete geçti. Siparişi teslim ettiği binanın merdivenlerindeyken durumu fark eden kurye, motosikleti çalmaya çalışan kişiyi "uçan tekme" atarak durdurdu.

Kaynak: AA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kurye, motosikletini çalmaya çalışan kişiyi 'uçan tekme'yle durdurdu - Son Dakika

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