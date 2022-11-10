Zeytinburnu'nda iki otomobil dereye uçtu; 4 kişi dereden itfaiye tarafından çıkarıldı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda iki otomobil dereye uçtu; 4 kişi dereden itfaiye tarafından çıkarıldı

10.11.2022 05:29

ZEYTİNBURNU'NDA meydana gelen kazada iki otomobil, savrularak dereye uçtu.

ZEYTİNBURNU'NDA meydana gelen kazada iki otomobil, savrularak dereye uçtu. Otomobillerde bulunan 4 kişi dereden itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil ise kayıplara karıştı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Zeytinburnu Sahil Yolu, Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızla Edirne istikametinde ilerleyen ve plakası alınamayan bir otomobil, Veliefendi-Güngören sapağında aynı istikamette seyir halindeki başka otomobili sıkıştırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 34 FCZ 358 plakalı otomobile çarptı.

İKİ OTOMOBİL DEREYE UÇTU

Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, iki otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından köprü üzerinde bulunan korkulukları devirerek dereye uçtu. Dereye uçan otomobillerde bulunan 2'si kadın 4 kişi, otomobillerin üzerine çıkarak yardım bekledi.

İTFAİYE EKİPLERİ DEREDEN ÇIKARDIOtomobillerin üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen 4 kişinin o anları, bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobillerin üzerine çıkan 4 kişiyi merdivenle dereden çıkardı. Kontrolleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZAZEDELER ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP ETTİ

Kazazedeler, sağlık kontrolünün ardından otomobillerinin çıkarılması için yapılan çalışmaları yakından takip eti. Otomobillerin dereden çıkarılmasını cep telefonlarıyla görüntüleyen kazazedeler, otomobillerde bulunan özel eşyalarını aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis kazaya neden olan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda iki otomobil dereye uçtu; 4 kişi dereden itfaiye tarafından çıkarıldı - Son Dakika

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