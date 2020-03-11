İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA İŞYERİNDE YANGIN - Son Dakika
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İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA İŞYERİNDE YANGIN

6 saat önce

ZEYTİNBURNU'nda 2 katlı işyerinde yangın çıktı.

ZEYTİNBURNU'nda 2 katlı işyerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın olduğu yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA İŞYERİNDE YANGIN

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:07 Kaynak: DHA
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