İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA İŞYERİNDE YANGIN - Son Dakika

İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA İŞYERİNDE YANGIN
6 saat önce
ZEYTİNBURNU'nda 2 katlı işyerinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:07 Kaynak: DHA
ZEYTİNBURNU'nda 2 katlı işyerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın olduğu yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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