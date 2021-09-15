İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA KADIN CİNAYETİ - Son Dakika

Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu Fatıma Ayderi(28) eski kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi Taş Camii Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta yürüyen Fatıma Ayderi yine Afganistan uyruklu eski kocası olduğu öğrenilen kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. Kadın, kanlar içinde yere yığılırken henüz ismi öğrenilemeyen zanlı ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan incelemede Ayderi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ayderi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.