Son dakika haber | İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA KAMYONUN ÇARPTIĞI 86 YAŞINDAKİ ZELİHA ŞAHİN ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haber | İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA KAMYONUN ÇARPTIĞI 86 YAŞINDAKİ ZELİHA ŞAHİN ÖLDÜ

10.10.2022 15:49

Gelen son dakika haberlerine göre ZEYTİNBURNU'nda pazar alışverişinden dönen 86 yaşındaki Zeliha Şahin'e yolun karşısına geçtiği sırada kamyon çarptı.

ZEYTİNBURNU'nda pazar alışverişinden dönen 86 yaşındaki Zeliha Şahin'e yolun karşısına geçtiği sırada kamyon çarptı. Kamyonun altına kalan Şahin olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, öğlen saatlerinde Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pazar alışverişinden evine dönen 86 yaşındaki Zeliha Şahin'e, yolun karşısına geçtiği sırada 34 DNR 168 plakalı bir zincir markete ait kamyon çarptı. Kamyonun altına kalan Şahin ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Öte yandan kamyon şoförü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

" KAMYON HIZLI GİTMİYORDU"

Esnaf Reşat Kızılaslan, "Araba sesini duyup dışarı baktığımda, kadın arabanın altında yatıyordu. Kamyon hızlı gitmiyordu, şoför çaresiz bir şekilde aşağıya indi. Arabanın altında yatan kadını görünce kendisi de perişan oldu. Kendi kafasına vurmaya başladı ama inanın araba hızlı değildi. Bende tam olarak görmedim ama hızlı gitmediğini gördüm. Ben sesi duyduğumda araba gidiyordu ama yavaş gidiyordu. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Bilerek olan bir şey değildi. Yaşlı kadının pazardan döndüğünü söyleyenler vardı, kağıt topluyor diyen vardı" ifadelerini kullandı. Zeliha Şahin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA KAMYONUN ÇARPTIĞI 86 YAŞINDAKİ ZELİHA ŞAHİN ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA KAMYONUN ÇARPTIĞI 86 YAŞINDAKİ ZELİHA ŞAHİN ÖLDÜ - Son Dakika
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