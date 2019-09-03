İstanbul-zeytinburnu'nda kaza yapan araçtaki kurşunların sırrı çözüldü ek görüntüler
9 saat önce
ZEYTİNBURNU'NDA KAZA YAPAN ARAÇTAKİ KURŞUNLARIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ ek görüntüler.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:00 Kaynak: DHA
İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA KAZA YAPAN ARAÇTAKİ KURŞUNLARIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ ek görüntüler
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