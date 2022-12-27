İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA KÖPEĞİ YAKARAK ÖLDÜRDÜLER - Son Dakika
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İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA KÖPEĞİ YAKARAK ÖLDÜRDÜLER

27.12.2022 09:46
İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA KÖPEĞİ YAKARAK ÖLDÜRDÜLER

ZEYTİNBURNU'nda tasmalı ve zincirli olduğu belirtilen köpeğin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılarak öldürüldüğü iddia edildi.

ZEYTİNBURNU'nda tasmalı ve zincirli olduğu belirtilen köpeğin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılarak öldürüldüğü iddia edildi.

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, tasma ve zinciri olduğu belirtilen bir köpeği yakarak öldürdü. Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf, yanan köpeğin üzerine su döktü. Yanıklar nedeniyle ağır yaralanan köpek kurtarılamadı. Acımasızca öldürülen sokak köpeğini kurtarmaya çalışan esnaf Ramazan Mesut Yılmaz, "Geldiğimizde köpek hala yanıyordu. ya öldürüp attılar ya da yaktılar. Canilik bu yapılan. Önce ateş yakılmış burada. Ne olduğuna bakmaya geldiğimizde köpeği gördük. Bizim de köpeğimiz var, o durumu görünce çok kötü olduk. Etrafa sorduk sahibi var mı diye. Tasması ve zinciri vardı. Olabildiğince söndürmeye çalıştık ama, kurtaramadık" dedi.

Kaynak: DHA
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Maltepe Mahallesi, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA KÖPEĞİ YAKARAK ÖLDÜRDÜLER - Son Dakika

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