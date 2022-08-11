Zeytinburnu'nda pazarcı kamyonetlerine hırsız dadandı

İstanbul Zeytinburnu'nda pazarcılık yapan esnafın kamyonetinde bulunan malzemeler, şüpheli bir kişi tarafından gece saatlerinde çalındı. Şüphelinin kamyonetten yaptığı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli bir kişi Zeytinburnu'nda pazarcıların kamyonetlerini hedef seçti. Gece saatlerinde sokağa gelen şüpheli, etrafta kimsenin olmadığından emin olduktan sonra tırmanarak kamyonetin kasasına girdi. Kamyon kasasının ön tarafında bulunan ve maddi değer taşıyan eşyaları çalan şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı.

Sabah pazara gitmek için kamyonete binen esnaf Ömer Yılmazcan, terazi ve seyyar kablolarının çalındığını fark etti. İkinci kez kamyoneti soyulan Yılmazcan güvenlik kameralarını inceledi. Mağdur adam, şüphelinin kamyonetin içerisinde 15 dakika boyunca hırsızlık yaptıktan sonra olay yerini terk ettiğini gördü. Diğer pazarcıların kamyonetlerinin de aynı şekilde soyulduğunu ifade eden Yılmazcan, şüphelinin yakalanmasını istediğini söyledi.

Hırsızlık anları kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli kişi etrafı kolaçan ettikten sonra kamyonete tırmanıyor. Sırt çantasına çaldığı eşyaları dolduran şüpheli, kamyonetten inerek hızla olay yerini terk ediyor.

"Bu arkadaş Zeytinburnu'na dadanmış"

Yaşanan hırsızlığı anlatan pazarcı esnafı Ömer Yılmazcan, "İki hafta önce kapımın önünde saat 03.15 sıralarında arabama giriyor. Girdikten sonra sabah pazara gitmek için bakıyoruz. Bozuk paralarımız, terazilerimiz, seyyar kablolarımız sabah bunların dağıldığını fark ettik. Bozuk paralarımızı çalmış. Salı sabahı tekrar tekrar girmiş. Bu arkadaş Zeytinburnu'na dadanmış. Diğer pazarcı arkadaşlardan da teyit ettik. Onların araçlarına da aynı gün girmiş" dedi.

"Şu an 5 bin lira zararım var"

Şüphelinin terazileri ve kabloları çaldığını söyleyen Yılmazcan, "Zarar veriyor. Güvenlik kamera kayıtlarımız da var. Şu an 5 bin lira zararım var. Bir terazi 5 bin TL. 10 tane terazi var. 50 bin TL yapıyor. Korkuyoruz. Her girdiğinde de boş gitmiyor. Arkadaşlarımızın kaplarını çalmış. Bir tanesi 100 lira. 20 tane çalıyor. 2 bin lira. Bu ara çoğaldı. Tek bir kişi yapıyor. Beni takip etse sadece benim arabama girer. 3-4 arkadaşın aracına girmiş. Bir önlem alınması lazım. Kapıda bekliyoruz. 1 saat uykuya gidiyoruz. Tekrar geliyor" diye konuştu. - İSTANBUL