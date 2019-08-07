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İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA SPOR ALETLERİNE ASILI CESET BULUNDU

1 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHAZeytinburnu Sahili'nde elleri ve ayakları bağlı, boynundan iple asılı erkek cesedi bulundu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA
Zeytinburnu Sahili'nde elleri ve ayakları bağlı, boynundan iple asılı erkek cesedi bulundu. Üzerinden Farsça yazılı not çıkan ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Zeytinburnu sahil yolunda sabah saatlerinde spor aletlerine boynundan iple asılı birini görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de asılı duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı çalışma yaptı. Elleri ve ayakları bağlı bulunan kişinin yabancı uyruklu olduğu değerlendirilirken, üzerinde Farsça yazılı not bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından asılı olan ceset, indirilerek otopsi işlemleri için Yenibosna'da Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Zeytinburnu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:22 Kaynak: DHA
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