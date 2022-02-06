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İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA TEKERLEKLİ SANDALYEYLE HIRSIZLARI KOVALADI, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA TEKERLEKLİ SANDALYEYLE HIRSIZLARI KOVALADI, O ANLAR KAMERADA

06.02.2022 17:49

ZEYTİNBURNU'nda tekel bayiine giren iki hırsız iş yeri sahibinin engelli olmasını fırsat bilerek içki şişesi çaldı.

ZEYTİNBURNU'nda tekel bayiine giren iki hırsız iş yeri sahibinin engelli olmasını fırsat bilerek içki şişesi çaldı. İş yeri sahibinin hırsızları tekerlekli sandalyesiyle kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Tekel bayisi işleten Murat Emrak'ın iş yerine iki yabancı uyruklu kişi geldi. İçki fiyatlarını soran ikili iş yeri sahibinin tekerlekli sandalyede olduğunu fark etti. Yaklaşık 800 lira değerindeki içki şişelerini alan kişiler kaçtı. Tekerlekli sandalyedeki Murat Emrak, kaçan hırsızların peşinden gitti ancak yakalayamadı.

'DURUMUMDAN FAYDALANARAK DOLAPTAN VE RAFTAN AĞIR ALKOL ÇALDILAR

Yaşanan olayı anlatan tekel bayi sahibi Murat Emrak, '2 Afgan misafirimiz, ben misafir diyorum onlara, dükkana gelip bir şeyler sordular. Ufak tefek bir alışveriş yaptılar. Bu sırada engelli olduğumu farkettiler, belki daha önce de tespit etmiş olabilirler. Durumumdan faydalanarak dolaptan ve raftan ağır alkol bir kaç şişe ürünü çalıp kaçtılar. Peşlerinden gittim o anki refleksle ama maalasef yakalayamadım. Daha önce de bir defa başıma gelmişti yakaladım. 700-800 lira civarı bir zararım var dedi.

'VÜCUTLARINDA ENGEL OLMAYAN, BEYNİMDE VE ZİHNİNDE ENGEL OLAN HIRSIZLAR

Murat Emrak 'Bakışlarından bir şey yapacaklarını hissettim sezdim. Tekerlekli sandalyede olduğumu gördüler. Konuşmalarından farklı bir olay yaşayacağımı hissettim ama bu kadarını beklemedim. İlk etapta alkol fiyatlarını sordular. Hırsızlık kötü bir olay ama ben engelimle bu kadar savaş verirken sabahın köründe gelip gecenin yarısına kadar ekmeğimin peşindeyken vücutlarında engel olmayan, beyninde ve zihninde engel olan hırsızlar tarafından mağduriyeti yaşamam beni üzdü diye konuştu.

Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA TEKERLEKLİ SANDALYEYLE HIRSIZLARI KOVALADI, O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA TEKERLEKLİ SANDALYEYLE HIRSIZLARI KOVALADI, O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA TEKERLEKLİ SANDALYEYLE HIRSIZLARI KOVALADI, O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA TEKERLEKLİ SANDALYEYLE HIRSIZLARI KOVALADI, O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA TEKERLEKLİ SANDALYEYLE HIRSIZLARI KOVALADI, O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA TEKERLEKLİ SANDALYEYLE HIRSIZLARI KOVALADI, O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA TEKERLEKLİ SANDALYEYLE HIRSIZLARI KOVALADI, O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA TEKERLEKLİ SANDALYEYLE HIRSIZLARI KOVALADI, O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA TEKERLEKLİ SANDALYEYLE HIRSIZLARI KOVALADI, O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA TEKERLEKLİ SANDALYEYLE HIRSIZLARI KOVALADI, O ANLAR KAMERADA

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Sümer Mahallesi, Engelli, Alkol, Tekel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA TEKERLEKLİ SANDALYEYLE HIRSIZLARI KOVALADI, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA TEKERLEKLİ SANDALYEYLE HIRSIZLARI KOVALADI, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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