Son Dakika Haberleri: İstanbul-zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu; iran uyruklu 3 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel İstanbul-zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu; iran uyruklu 3 kişi yakalandı

İstanbul-zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu; iran uyruklu 3 kişi yakalandı

6 saat önce

ZEYTİNBURNU'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

ZEYTİNBURNU'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Semiha Şakir Caddesi'nde seyir halindeki bir takside yolcu olarak bulunan İran uyruklu Hadi Harouni K.(33)?yı gözaltına aldı. Hadi Harouni K.?nın üst aramasında kemerinin altına gizlenmiş 124 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucuyu aldığı eve düzenlenen baskında İran uyruklu Mohammad Javad E.(31) ie Parviz P.(33)?yi yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda sigara kutusu içinde satışa hazır 15 parça 11.70 gram gelen marihuana, 2 hassas terazi, alüminyum folyo ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ve 750 euro ele geçirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul-zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu; iran uyruklu 3 kişi yakalandı

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:08 Kaynak: DHA
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