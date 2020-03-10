İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA YAPILACAK MİLLET BAHÇESİ İÇİN YIKIMA BAŞLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA YAPILACAK MİLLET BAHÇESİ İÇİN YIKIMA BAŞLANDI - Son Dakika

İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA YAPILACAK MİLLET BAHÇESİ İÇİN YIKIMA BAŞLANDI

7 saat önce

Zeytinburnu'nda yapılacak olan Millet Bahçesi için Beştelsiz Mahallesinde bulunan Askeri lojmanların yıkımına başlandı.

Zeytinburnu'nda yapılacak olan Millet Bahçesi için Beştelsiz Mahallesinde bulunan Askeri lojmanların yıkımına başlandı. Yıkım için askeri lojmanların bulunduğu alana gelen ekipler saat 11.00'de daha önce tahliye edilen 6 katlı bir binanın yıkımını gerçekleştirdi.

"İLK KAZMAYI VURMUŞ OLDUK"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy "Bugün Zeytinburnu için önemli bir gün, süreci 2014 yılında başlayan Zeytinburnu Askeri lojmanlarının Millet Bahçesi haline getirilmesi için, ilk kazmayı vurmuş olduk. Burayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Yenileme Genel Müdürlüğümüz yıkıyor. Buradaki mevcut bütün ağaçların röleveleri alındı, projesi hazırlandı. Bir taraftan da Toplu Konut İdaremiz tarafından Zeytinburnu Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı." dedi

"AĞAÇLARA ZARAR VERMEDEN YIKIMI TAMAMLAYACAĞIZ"

Arısoy "Buradaki ağaçlara zarar vermeden hızla yıkımı tamamlayacağız ve Millet Bahçesi inşaatına başlayacağız. Böylelikle Zeytinburnu 55 bin metrekarelik bir yeşil alan kazanacak. Burada çocuk oyun alanları, rekreasyon alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yollarının da içinde dahil olduğu proje hayata geçecek. Bütün bu konularda bizlerden desteğini esirgemeyen sayın Cumhurbaşkanımıza ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etmek istiyorum. Burada 48 blok, lojman olarak 520 daire var. Bunun yanında misafir hane askeri gazino ve depo gibi toplam 56 bina var. Bunun 48'i lojman var. Bu daireleri tahliye ettik ve Başakşehir'de yeni yerlerine taşındılar. İnşallah en kısa zamanda Zeytinburnumuz Millet Bahçesine kavuşacak." diye konuştu.

48 BLOK 520 DAİRE BULUNUYOR

55 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan Millet Bahçesi için yıkımı gerçekleştirilecek olan Askeri lojmanlarda 48 blok, 520 dairenin yanı sıra misafirhane, düğün salonu, depo gibi hizmet binaları bulunuyor.

İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA YAPILACAK MİLLET BAHÇESİ İÇİN YIKIMA BAŞLANDI

Millet Bahçeleri, Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi
Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek

Son Dakika Haberleri
21:25 Arazide patlamamış el bombası bulundu
21:23 Tokat'ta, belediye otobüsünün motoru alev aldı
21:23 İZMİR Evinde kendini av tüfeğiyle vurdu
21:19 Almanya'da koronavirüs önlemleri arttırıldı - HEİNSBERG
21:10 2020 MotoGP Grand Prix ertelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 21:28:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA YAPILACAK MİLLET BAHÇESİ İÇİN YIKIMA BAŞLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]