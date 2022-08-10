Çıkan yangında patlamalar yaşanırken, iş yeri sahibi, 'Allah'ım bu nasıl acı' diye feryat etti

Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde çıkan yangında patlamalar yaşanırken, iş yeri sahibi, 'Allah'ım bu nasıl acı' diye feryat etti

Kaynak: AA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zeytinburnu'nda aynı dükkanda bir gün arayla ikinci yangın - Son Dakika

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