Zeytinburnu'nda aynı dükkanda bir gün arayla ikinci yangın - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda aynı dükkanda bir gün arayla ikinci yangın

10.08.2022 20:48
Zeytinburnu'nda aynı dükkanda bir gün arayla ikinci yangın

İstanbul Zeytinburnu'ndaki hırdavat dükkanında bir gün arayla ikinci kez yangın çıktı.

İstanbul Zeytinburnu'ndaki hırdavat dükkanında bir gün arayla ikinci kez yangın çıktı.

Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi 8. Cadde'de bulunan ve dün akşam saatlerinde yangın çıkan hırdavat dükkanında, bugün yeniden alevler yükseldi.

Polis bölgede önlem alırken, iş yerinin malzeme deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Çıkan yangında patlamalar yaşanırken, iş yeri sahibi, 'Allah'ım bu nasıl acı' diye feryat etti Çıkan yangında patlamalar yaşanırken, iş yeri sahibi, 'Allah'ım bu nasıl acı' diye feryat etti Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde çıkan yangında patlamalar yaşanırken, iş yeri sahibi, 'Allah'ım bu nasıl acı' diye feryat etti Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde çıkan yangında patlamalar yaşanırken, iş yeri sahibi, 'Allah'ım bu nasıl acı' diye feryat etti
Kaynak: AA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda aynı dükkanda bir gün arayla ikinci yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda aynı dükkanda bir gün arayla ikinci yangın - Son Dakika
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