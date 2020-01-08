İstanbul Zincirlikuyu'da bir kafenin çatısı çöktü - Son Dakika

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İstanbul Zincirlikuyu'da bir kafenin çatısı çöktü
6 saat önce
İstanbul Zincirlikuyu'da bir kafenin çatısı çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:05 Kaynak: İHA
İstanbul Zincirlikuyu'da bir kafenin çatısı çöktü. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.
(İHA)
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