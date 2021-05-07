İstanbul21'in resmi internet sitesi açıldı - Son Dakika

İstanbul21'in resmi internet sitesi açıldı

07.05.2021 15:02
İstanbul21'in resmi internet sitesi açıldı, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester City ve Chelsea takımlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da karşı karşıya getirecek 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin resmi internet sitesi bugün yayına girdi.

İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester City ve Chelsea takımlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da karşı karşıya getirecek 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin resmi internet sitesi bugün yayına girdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinde yer alan açıklamaya göre; TFF tarafından hazırlanan web sitesi, dünyadaki tüm futbolseverlere final karşılaşması, ev sahibi şehrimiz İstanbul ve kapsamlı bir yenilemeden geçen stadyumla ilgili özel bilgi ve haberler vermeyi amaçlıyor.

İnternet sitesinde ayrıca, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Elçisi Hamit Altıntop ile yapılan özel röportajlar, Burak Yılmaz ve Mesut Özil gibi önde gelen futbolcuların final maçıyla ilgili görüşleri yer alıyor. Liverpool ile Milan arasında oynanan ve İngiliz ekibinin unutulmaz geri dönüşüne sahne olan 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin ardından, Atatürk Olimpiyat Stadyumu bir kez daha iki dev takımı ağırlayacak.2021 finali için hazırlanan internet sitesi, karşılaşma gününe kadar geçecek sürede, futbol dünyasındaki önemli isimlerin Şampiyonlar Ligi'yle ilgili geçmiş deneyimlerini, anılarını ve final maçıyla ilgili görüşlerini paylaştıkları yeni röportaj ve haberlerle sürekli güncellenecek.TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2021 Şampiyonlar Ligi Finali'yle web sitesinin açılması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye Futbol Federasyonu olarak, prestijli UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne tarihimizde ikinci kez ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor ve bu müsabakanın 2005 Finali'nde olduğu gibi unutulmaz bir maç olmasını sağlamak için ulusal makamlar ve UEFA ile özenle çalışıyoruz. Futbol tutkunu olan ülkemiz ve futbol başkentimiz İstanbul, 29 Mayıs'ta Avrupa'nın en iyi iki takımının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda buluşmasıyla bir kez daha tüm dünyanın dikkatini üzerinde toplayacak."

Avrupa'nın en önemli futbol etkinliğinin İstanbul'da yapılacak olmasıyla ilgili görüşlerini ifade eden Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mesut Özil ise şöyle konuştu: "Biz futbolla büyüdük ve futbol bizim için her şey demek. Taraftarların sizi desteklediğini bilmek ve onları gururlandırmak harika bir duygu. Dünyadaki en iyi futbolcuların rekabet ettiği Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin önemini hepimiz biliyoruz. Finalin Türkiye'de, özellikle de futbol sevgisi çok büyük olan güzel şehrimiz İstanbul'da olmasından dolayı çok mutluyum."


İstanbul21'in resmi internet sitesi açıldı

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, UEFA Şampiyonlar Ligi, İstanbul, İnternet, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İstanbul21'in resmi internet sitesi açıldı - Son Dakika Spor


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