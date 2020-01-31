İstanbulda çakar ve emniyet şeridi denetimleri - Son Dakika

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İstanbulda çakar ve emniyet şeridi denetimleri
6 saat önce
İSTANBULDA ÇAKAR VE EMNİYET ŞERİDİ DENETİMLERİ (4) (Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü)
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:24 Kaynak: DHA
İSTANBULDA ÇAKAR VE EMNİYET ŞERİDİ DENETİMLERİ (4) (Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü)
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