İstanbulda çakar ve emniyet şeridi denetimleri - Son Dakika

İSTANBULDA ÇAKAR VE EMNİYET ŞERİDİ DENETİMLERİ (4) ( Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü)

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Vali, Zonguldak'taki maden faciasındaki son durumu anlattı: Allah bize de biraz daha akıl fikir versin