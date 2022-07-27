Heybeliada Sanatoryumu Binasının Diyanet İşleri Başkanlığı'na Tahsisini Mahkeme İptal Etti

İstanbul'da Heybeliada Sanatoryumu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesine karşı İstanbul Tabip Odası (İTO), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul Barosu ve Türk Toraks Derneği tarafından açılan davada; İstanbul 14. İdare Mahkemesi tahsisin iptaline karar verdi.

İTO, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul Barosu ve Türk Toraks Derneği, Heybeliada Sanatoryumu binasının Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava açmıştı. İstanbul 14. İdare Mahkemesi'ne açılan davada, "Heybeliada Sanatoryumu binasının da içinde bulunduğu mülkiyeti Hazineye ait İstanbul İli, Adalar ilçesi, Heybeliada Mahallesi, 3 pafta, 105 ada ve 1 parsel sayılı taşınmazın eğitim merkezi olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsisine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali" talep edilmişti.

İTO, davanın 14 Haziran günü tahsisin iptaline karar verildiğini duyurdu. İTO'ya bugün tebliğ edilen kararda, Sağlık Bakanlığı'nın tahsisinde olan sanatoryum binasının Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan görüş alınması gerektiği belirtildi. Buna karşın Sağlık Bakanlığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan görüş almadan Diyanet İşleri Başkanlığı'na söz konusu tahsis işlemini gerçekleştirdiği, bu nedenle işlemin hukuka uygun olmadığı sonucuna varıldı.

İTO: KAMU YARARINA UYGUN KULLANILMASI İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Dava sonucuna ilişkin İTO'dan yapılan açıklamada "Heybeliada Sanatoryum binasının sağlık amaçlı olarak yeniden işlevlendirilmesi ve kamu yararına uygun şekilde kullanılması için mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun ve meslektaşlarımızın bilgisine sunarız" denildi.

Bu arada, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de sosyal medya hesabından, mahkemenin iptal kararı ile ilgili haberi paylaşarak "Heybeliada Senatoryumu Adalılarındır" dedi.