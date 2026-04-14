İstanbul'da mağazaya asılan dev tabela tartışma yarattı

İstanbul Şişli’de bir mağazaya asılan dev tabela sosyal medyada tepki topladı. Binanın giriş katına yerleştirilen ve neredeyse tüm cepheyi kaplayan tabela, çevredekilerin dikkatini çekti.

BİNANIN GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Cadde üzerindeki iş yerinin önüne asılan büyük boyutlu tabelanın, üst katlardaki pencerelerin bir kısmını kapattığı ve binanın dış görünümünü belirgin şekilde değiştirdiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞDI

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi. Pek çok kişi tabelanın şehir estetiğine zarar verdiğini savunurken, uygulamanın denetlenmesi gerektiğini dile getirdi.

KENT ESTETİĞİ TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan olayın ardından büyük ölçekli tabelaların şehir siluetine etkisi yeniden tartışma konusu oldu. Vatandaşlar, benzer uygulamaların yaygınlaşmasından endişe duyduklarını ifade etti.