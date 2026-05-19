İstanbul’daki Sıfır Atık Forumu İçin 183 Ülke Akredite Oldu

19.05.2026 12:09
Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayeleriyle ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Sıfır Atık Forumu’nu Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirecek.

1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında 5–7 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu için şu ana kadar 183 ülke kayıt yaptırırken, 8 eski devlet başkanı ve 200’ün üzerinde bakan da Forum’da yer alacak. Dünyanın En Büyük Sivil Çevre ve Sıfır Atık Organizasyonu Sıfır Atık Vakfı tarafından, Birleşmiş Milletler (BM) ana paydaşlığıyla organize edilen forum; katılımcı ülke sayısı, çok taraflı diplomatik temasları, bakanlık düzeyinde gerçekleştirilecek stratejik oturumları ve küresel politika çıktıları itibarıyla dünyadaki en büyük sivil çevre ve sıfır atık organizasyonu olma özelliğini taşıyor. Bu yıl 160’tan fazla ülkeden 5.000’den fazla üst düzey delegenin ve 100’ün üzerinde bakanın resmi kayıt yaptırdığı forum, üç gün boyunca küresel sürdürülebilirlik mimarisinin şekillendiği stratejik bir merkez olacak. Bu buluşma, sıfır atığı çevresel bir uygulama alanı olmaktan çıkararak; iklim diplomasisi, ekonomik dayanıklılık ve uluslararası iş birliği başlıklarının merkezine yerleştiriyor.

Foruma, 8 Eski Devlet Başkanı ve 200’ün Üzerinde Belediye Başkanı Katılacak

Diplomatik katılım düzeyi ise forumun küresel etkisini ortaya koyan bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. 200’ün üzerinde belediye başkanı, valiler, küresel fon yöneticileri ve 8 eski devlet başkanının katılımıyla forum, yerel yönetimlerden uluslararası finans kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede üst düzey temsil sağlıyor. Böylece çok katmanlı bir yönetişim modeli İstanbul’da somut bir zemine kavuşuyor. 

183 Ülke Forum İçin Akredite Oldu

Geçtiğimiz yıl 108 ülkenin imzasıyla yayımlanan tarihi İstanbul Deklarasyonu’nun ardından, bu yıl forum sonunda, şu ana kadar akredite olan 183 ülkenin imzalaması hedeflenen kapsamlı bir Sonuç Bildirgesi hazırlanıyor. Bu bildirgeyle birlikte sıfır atık yaklaşımının gönüllü bir iyi niyet beyanının ötesine geçerek, küresel ölçekte somut taahhütlere dayalı bir politika çerçevesine dönüşmesi amaçlanıyor.

Sıfır Atık Forumu İle Yeni Bir Diplomasi Modeli Doğuyor

Sıfır Atık Forumu, İstanbul’da sadece bir çevre etkinliği değil; çok aktörlü, çok seviyeli ve finansal boyutu güçlü bir küresel iş birliği platformu olarak yeni bir diplomasi modelinin inşasına ev sahipliği yapıyor.

Üç Bakanlık, Üç Stratejik Dönüşüm Alanı

Forum kapsamında gerçekleştirilecek üç yüksek düzeyli bakanlar oturumu, küresel sürdürülebilirliğin sektörel ve yapısal yol haritasını çizecek. Dünyanın dört bir yanından gelen bakanlar, Türkiye Cumhuriyeti bakanlarının ev sahipliğinde şu stratejik alanlara odaklanacak:

Yüksek Düzeyli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları Oturumu

Yüksek Düzeyli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları Oturumu’nda enerji politikalarının geleceğine yön verecek başlıklar masaya yatırılacak. Oturumda; yenilenebilir enerji yatırımları ile atık azaltımı arasındaki ilişki, enerji üretim süreçlerinde döngüsel ekonomi uygulamaları, kritik hammaddelerde kaynak verimliliği ve enerji güvenliği ile sürdürülebilirlik dengesi ele alınacak.

“Enerji Bakanlarını Türkiye’ye Davet Edeceğiz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Forumu’na ilişkin değerlendirmesinde, “5-7 Haziran’da Sıfır Atık Forumu’nda enerji bakanlarını Türkiye’ye davet edeceğiz. Belki eylül ayında bu işi küresel anlamda zirveye çıkaracak bir başka iş yapacağız. Türkiye’nin çabaları var. Birçok proje var ama en ucuz enerji kaynağı, enerjiyi verimli kullanmak. Emine Erdoğan'ın bu işi sahiplenmesiyle tüm Türkiye’de bu konuda farkındalık oluşturacağımızı düşünüyorum” dedi. 

Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Oturumu

Tarım ve Orman Bakanları Oturumu, sıfır atık yaklaşımının gıda sistemleri ve doğal varlıkların korunması boyutunu masaya yatıracak.

  • Gıda kaybı ve israfının azaltılması,
  • Su verimliliği ve havza bazlı yönetim,
  • Orman varlığının korunması ve karbon yutak alanları, 
  • Tarımsal üretimde döngüsel model uygulamaları

oturumun temel başlıkları arasında yer alacak.

“Uluslararası İş Birliği Hız Kazanacak”

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Gıda güvenliğinin sağlanmasında israfın azaltılması ve doğal kaynakların korunmasının stratejik bir öncelik olduğunu” vurguladı. Bakan Yumaklı, bu forumun küresel ve uluslararası iş birliklerine büyük bir ivme kazandıracağını ifade etti.

Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu

Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu, üretim süreçlerinin yeniden tasarımı ve teknolojik dönüşüm stratejilerini masaya yatırmaya hazırlanıyor. Küresel sanayinin geleceğine yön verecek oturumda, sürdürülebilir üretim modelleri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek.

  • Temiz üretim teknolojileri,
  • Endüstriyel simbiyoz uygulamaları,
  • Atığın ekonomik değere dönüştürülmesi,
  • Ar-Ge ve inovasyonun döngüsel ekonomiye entegrasyonu

detaylı biçimde ele alınacak.

"Türkiye’nin Yeşil Sanayi Vizyonu Küresel Ölçekte Paylaşılacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada forumu “Türkiye’nin yeşil sanayi vizyonunun küresel ölçekte paylaşılacağı ve yeni teknoloji iş birliklerinin kurulacağı stratejik bir eşik” olarak değerlendirdi. 

COP31’e Giden Yolun Stratejik Altyapısı İstanbul’da Kuruluyor

Bugüne kadar Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP) zirvelerinde ana gündem maddesi yapılmayan sıfır atık konusu, Sıfır Atık Vakfı ve Emine Erdoğan'ın girişimleriyle COP31’in ana müzakere başlıklarından biri haline getirilmiştir. 

Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 öncesinde, teknik ve politik başlıkların olgunlaştırıldığı, çok taraflı iş birliği protokollerinin şekillendiği en kritik ön platform İstanbul Sıfır Atık Forumu olacaktır. Burada alınan kararlar, önümüzdeki 10 yılın küresel iklim politikalarına yön verecektir.

Mazlum Coğrafyalar Forumda Söz Sahibi Olacak

Sıfır Atık Forumu, yalnızca karar vericilerin değil, iklim krizinden en çok etkilenen dezavantajlı toplulukların da sesini dünyaya duyuruyor. 

Sıfır Atık Vakfı’nın Nairobi'deki Kibera gecekondu mahallesinde gerçekleştirdiği danışmanlık toplantılarının bir uzantısı olarak, Kibera’dan 10 genç forum kapsamında İstanbul’a getiriliyor. Bangladeş ve Filistin gibi dünyanın dört bir yanındaki mazlum coğrafyalardan gelen temsilciler, yaşadıkları çevresel adaletsizlikleri ve su/gıda krizlerini dünyaya anlatma fırsatı bulacaklar.

Türkiye’nin Uluslararası İklim Diplomasisindeki Gücü

Forum, Türkiye’nin küresel çevre ve iklim gündeminde üstlendiği yeni rolün güçlü bir yansımasıdır.

  • Türkiye, yalnızca kendi ulusal dönüşümünü değil,
  • Bölgesel iş birliklerini,
  • Gelişmekte olan ülkelerle bilgi paylaşımını,
  • Küresel politika belgelerine katkıyı

eş zamanlı yürütmektedir.

İstanbul’daki buluşma, COP31 sürecine giden yolda teknik ve diplomatik bir eşik olarak değerlendirilmektedir. Türkiye, sıfır atık yaklaşımını iklim krizine karşı somut, uygulanabilir ve ölçülebilir bir çözüm modeli olarak uluslararası platforma taşımaktadır.

5–7 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu, yalnızca bir etkinlik değil; iklim diplomasisinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. Sıfır Atık Vakfı, insanlığın ortak evini korumak, kaynakları gelecek nesillere aktarmak ve daha adil bir dünya inşa etmek isteyen tüm küresel paydaşları bu tarihi zirvenin bir parçası olmaya davet ediyor.

Sıfır Atık Forumu 2026 ile ilgili detaylı bilgi ve güncellemeler için: www.globalzerowasteforum.org

www.globalzerowasteforum.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye’den Küresel Ölçekte Norm Üreten Bir Model

2017 yılında Emine Erdoğan'ın himayelerinde bir toplumsal hareket olarak başlatılan Sıfır Atık Projesi, bugün 86 milyon vatandaşın sahiplenmesiyle ulusal sınırları aşarak küresel ölçekte referans gösterilen bir kalkınma modeline dönüşmüştür. Siyaset üstü bir vizyonla gezegenin kaderine etki eden bu hareket, Türkiye’nin uluslararası iklim diplomasisindeki en yapıcı ve çözüm odaklı enstrümanlarından biri olarak konumlanmaktadır.

Türkiye'nin öncülüğünde ve 105 ülkenin eş sunuculuğunda BM Genel Kurulu’nda alınan tarihi kararla 30 Mart’ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesi, bu topraklardan dünyaya armağan edilen kalıcı bir miras olmuştur. Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu, 3 yıldır aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla 193 üye ülkede sıfır atık politikalarının kurumsallaşmasına liderlik etmektedir.

Sıfır Atık Vakfı ile Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 10 yıllık stratejik iş birliği anlaşması, vakfı uluslararası sistemin doğrudan bir ortağı haline getirmiştir. BM resmi web sayfasında BM logosu ve BM Çevre Programı (UNEP) logosu ile birlikte Sıfır Atık Vakfı logosunun yer alması, bu küresel güvenin ve kurumsal derinliğin en somut nişanesidir.

