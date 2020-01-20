İstanbulkart bakiye yüklemesi Axess Mobil ile yapılabiliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İstanbulkart bakiye yüklemesi Axess Mobil ile yapılabiliyor - Son Dakika Ekonomi

İstanbulkart bakiye yüklemesi Axess Mobil ile yapılabiliyor

11 dakika önce

Akbank müşterileri artık Axess Mobil ile ek ücret ödemeden, kolay ve hızlı bir şekilde İstanbulkartlarına bakiye yükleyebiliyor.

İstanbulkart bakiye yüklemesi Axess Mobil ile yapılabiliyor, System.String[]

Akbank müşterileri artık Axess Mobil ile ek ücret ödemeden, kolay ve hızlı bir şekilde İstanbulkartlarına bakiye yükleyebiliyor. Akbank'tan yapılan açıklamada, "Üstelik otomatik yükleme talimatı veren Axessliler 90 TL'ye varan kaybolmayan chip-para kazanıyor. Ayrıca kartlarının bakiyesi belirli bir tutarın altına düştüğünde otomatik bakiye yüklemek için talimat vererek her işlemde yükledikleri tutarın yüzde 10'u kadar, toplamda 90 TL'ye varan kaybolmayan chip-para kazanabiliyorlar" denildi.

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, "Axess Mobil'de müşterilerimizin ödemeler dünyası ile ilişkisini kolaylaştırmak için bugüne kadar birçok hizmeti tasarlayarak hayata geçirdik" dedi ve ekledi: "En son yeniliğimiz ile artık Akbank müşterileri Axess Mobil uygulaması üzerinden İstanbulkartlarının bakiyesini kolayca yönetebiliyor. Uygulama içinden, dilediklerinde bakiye yükleyebiliyor veya otomatik yükleme talimatı vererek yetersiz bakiye sürprizi ile bir daha karşılaşmıyorlar. Üstelik bu hizmeti kullanmak çok kolay. NFC teknolojisini destekleyen Android telefon sahiplerinin kartlarına para yüklemek için tek yapmaları gereken İstanbulkartlarını telefonlarının arkasına dokundurmak. iOS işletim sistemine sahip telefon sahipleri ise kartlarını dolum noktalarına dokundurduklarında belirledikleri tutar anında kartlarına yükleniyor. Müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz yenilikler ile dijital ödemeler dünyasında fark yaratmaya devam edeceğiz. İstanbulkart ile yaptığımız iş birliği, bu hedefimizin önemli adımlarından biri. Önümüzdeki dönemde yepyeni özellikleri müşterilerimiz ile buluşturmaya ve Axess ile kazandırmaya devam edeceğiz." (Fotoğraflı)


İstanbulkart, Akbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:59 Kaynak: DHA
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