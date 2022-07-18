İstanbulkart'ın Fiyatı 50 Liraya Yükseldi

Küresel çip krizi ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaya bağlı artan maliyetler nedeniyle İstanbulkart'ın satış ücretlerine zam geldi. 25 TL'lik anonim İstanbulkart'ın satış fiyatı 50 TL'ye yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Belbim AŞ, İstanbulkart'ın satış bedeline küresel çip krizi ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle 3 Şubat 2022 tarihinde zam yapıldığını duyurmuştu. 13 TL'lik anonim İstanbulkart bedeli 25 TL'ye, Adakart, indirimli İstanbulkart, Mavi Kart, ücretsiz kart ücretleri de 20 TL'den 35 TL'ye yükselmişti.

Artan maliyetler nedeniyle İstanbulkart ücretlerine temmuz ayı itibariyle tekrar zam geldi. 25 TL'lik anonim İstanbulkart bedeli 50 TL oldu.

İndirimli, Mavi Kart, ücretsiz kartlar, Adakart, kişiye özel İstanbulkart ücretleri de 35 TL'den 60 TL'ye çıktı.

Belbim AŞ'den yapılan açıklama şöyle:

"Sevgili İstanbullular, sizlerin hayatını kolaylaştırmak adına İstanbulkart'ı ulaşım kartı olmanın ötesinde 'Şehrin Yaşam Kartı' olarak konumlandırdık. Geliştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde İstanbulkart ile şehrin binlerce noktasında ulaşım ve ulaşım dışında ödeme hizmetleri sunmaktayız.

Tüm bunların yanında İstanbul içi toplu ulaşımının fiziksel kart olmadan da yapılabilmesini sağlayan 'İstanbulkart Mobil'i devreye aldık. İstanbulkart'ın yeteneklerini dijitale aktardığımız ücretsiz 'İstanbulkart Mobil' uygulamasını kullanarak tüm ulaşım ödemelerinizi gerçekleştirebileceğinizi sizlere hatırlatmak isteriz.

Küresel çapta yaşanan çip krizi, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar sebebiyle İstanbulkart maliyetleri de önemli ölçüde artmıştır. Kart fiyatlarımızı maliyetlerin altında tutma çabamıza rağmen fiyat güncellemesi yapmamız zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda 18 Temmuz 2022 tarihi itibari ile anonim İstanbulkart fiyatı 50 TL olarak belirlenmiştir. Yeni aldığınız İstanbulkart'ı kişiselleştirerek ilk geçiş ücretiniz 7,67 TL'yi iade alabilirsiniz."