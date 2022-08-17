İstanbulkart online başvuru nasıl yapılır? - Son Dakika
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İstanbulkart online başvuru nasıl yapılır?

17.08.2022 14:16
İstanbulkart online başvuru nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin ulaşım kartlarına kolayca erişebilmesi için 'Öğrenci İstanbulkart'ta online başvuru ve adrese teslimat dönemine geçti. Peki, İstanbulkart online başvuru nasıl yapılır?

İstanbulkart online başvuru nasıl yapılır? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin ulaşım kartlarına kolayca erişebilmesi için 'Öğrenci İstanbulkart'ta online başvuru ve adrese teslimat dönemine geçti. Peki, İstanbulkart online başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

İSTANBULKART ONLİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İBB'den yapılan açıklamaya göre, öğrenci İstanbulkart başvuruları, İstanbulkart Başvuru Merkezleri'ne gitmeye gerek kalmadan "www.istanbulkart.istanbul" adresinden yapılabilecek. Kart sahipleri, başvuru süreci tamamlandıktan sonra arzu ettikleri teslimat seçeneğiyle yeni kartlarına ulaşacak. Teslimat tercihine göre ücretsiz olarak kampüse veya kargo bedelli olarak adrese gönderim yapılacak. Dileyenler online başvuru ve ödeme sonrası İstanbulkart Başvuru Merkezlerinden de kartlarını teslim alabilecek.

BİRKAÇ ADIMLA BAŞVURU TAMAMLANIYOR

Öğrenci İstanbulkart almak isteyenler, "www.bireysel.istanbulkart.istanbul" adresini ziyaret ederek birkaç adımla başvurularını gerçekleştirebiliyor. Öğrencilerin ilk adım olarak web adresinden telefon numarasıyla giriş yapması ya da kayıt olması isteniyor. Bireysel İstanbulkart profili oluşturulduktan sonra ana sayfada yer alan "Kart Başvurusu" seçeneğine gidilerek, başvuru seçenekleri arasında 'Öğrenci'nin seçilmesi ise diğer adımı oluşturuyor. Yönlendirmeler takip edilerek gerekli bilgiler doldurulduktan sonra teslimat tercihi yapılarak başvuru sonlandırılıyor.

İSTANBUL DIŞINA TESLİMAT YAPILMAYACAK

Üç farklı teslimat seçeneği sunulan Öğrenci İstanbulkart başvurularında İstanbul dışında teslimat yapılmayacak. Öğrenci İstanbulkart sahipleri yeni kart başvurusunda bulunmadan mevcut kartlarını kullanmaya devam edebilecek.

FİZİKİ KART ULAŞMAYANLAR İSTANBULKART MOBİL'İ KULLANABİLİYOR

İstanbulkart Mobil, fiziksel kart olmadan da dijital kart sayesinde Marmaray dışında İstanbul içi tüm ulaşım ödemelerini QR kodla yapabilme imkanı sunuyor. İstanbulkart Mobil üzerinden kişiye özel tanımlanan dijital kart tüm indirim, aktarma ve mesafe bazlı ücretlendirmeleri saklı tutarak ulaşım ödemelerini gerçekleştiriyor. Dijital Öğrenci İstanbulkart üzerinden QR kodla yapılan ulaşım ödemeleri öğrenci tarifesi üzerinden hesaplanıyor.

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İBB duyurdu: Öğrenciler için İstanbulkart'ta online başvuru ve adrese teslimat dönemi başladı İBB duyurdu: Öğrenciler için İstanbulkart'ta online başvuru ve adrese teslimat dönemi başladı

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Son Dakika Soğuk Haber İstanbulkart online başvuru nasıl yapılır? - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbulkart online başvuru nasıl yapılır? - Son Dakika
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