Istanbulls tanıtım filminin yönetmeni: İstanbul'un anlatılacak çok şeyi var - Son Dakika

Istanbulls tanıtım filminin yönetmeni: İstanbul'un anlatılacak çok şeyi var

04.12.2020 13:20
Istanbulls tanıtım filminin yönetmeni: İstanbul'un anlatılacak çok şeyi var, System.String[]

Formula 1 öncesinde, Red Bull pilotlarının İstanbul'da gerçekleştirdiği tanıtım filmi tüm dünyada yayınlanmaya başladı.

Formula 1 öncesinde, Red Bull pilotlarının İstanbul'da gerçekleştirdiği tanıtım filmi tüm dünyada yayınlanmaya başladı. Milyonları büyüleyen filmin İstanbullu yönetmeni Dağhan Celayir "Yıllardır Türkiye tanıtımı için farklı projeler geliştiriyorum. İstanbul ile ilgili anlatılacak o kadar çok şey var ki, İstanbul'un tanıtımı için ne yapılırsa yapılsın asla yeterli olmayacağı görüşündeyim" dedi.

Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ile AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly'nin yer aldığı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dünyanın ilk kıtalararası "pit-stop"unun da icra edildiği tanıtım filmi, tüm dünyada milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) İletişim Fakültesi Öğr. Üyesi, Dağhan Celayir'in üstlendiği filmde pilotların Topkapı Sarayı, Galata Köprüsü, Sultanahmet Meydanı, Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Formula 1 araçlarıyla geçişlerine yer verildi.

"FİLM, İSTANBULLU İZLEYİCİLERE YENİDEN BİR HEYECAN YAŞATTI"

Film ile ilgili açıklamalarda bulunan BAU İletişim Fakültesi, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğr. Üyesi Dağhan Celayir; "Yıllardır Türkiye tanıtımı için farklı projeler geliştiriyorum. Bu proje özünde farklı amaçlar taşısa da daha önce üzerine çokça çalışmış olduğum İstanbul'un en etkileyici yanlarını bir hikaye içerisinde aktarma şansı buldum. Yaşadığım ve doğduğum şehir olan İstanbul ile ilgili anlatılacak o kadar çok şey var ki, İstanbul'un tanıtımı için ne yapılırsa yapılsın asla yeterli olmayacağı görüşündeyim. Romantizm akımının önemli temsilcilerinden yazar, şair ve gezgin Gérard de Nerval'ın dediği gibi: 'İstanbul, eski çağlardan beri Avrupa ve Asya'yı birleştiren büyülü bir mühür. İstanbul şüphesiz dünyanın en güzel yeri.' Ancak ne yazık ki çoğu İstanbullu yaşadıkları şehrin aslında ne kadar güzel ve özel bir yer olduğunu, binlerce yıla yayılmış olağanüstü bir şehir olduğunu sanırım unuttular. Aynı şekilde yurt dışında ülkemizle ve İstanbul'la ilgili oluşan yargıları da cabası. Istanbulls projesi bir yandan özellikle İstanbullu izleyicilere yaşadıkları şehir için yeniden bir heyecan yaşatan, mutlu eden diğer yandan da dünyada yarattığı yankıdan gözlemlediğim kadarıyla bu şehrin önemini ve güzelliğini anımsatan bir proje oldu. Üzerinde çalıştığım yeni ve çok farklı İstanbul tanıtım projesinin kapısını aralayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

RED BULL MARDİN VE HOME OF TURQUOİSE FİLMLERİNİN DE MİMARI

Celayir'in 2011 yılında yine Redbull için çektiği ve Mardin'i merkeze alan Redbull Mardin filmi ile tüm dünya televizyonlarının yanı sıra internette milyonlarca kez izlendi. Aynı film, "World of Redbull" kampanyasının bir parçası olarak, 2012'de dünyada en fazla izlenen ve en pahalı reklam kus¸agˆı olan Amerikan futbolu "Superbowl" finallerinde yayınlanmıştı. 2013 yılında Red Bull Racing Formula1 aracının Dubai'deki Burj Al Arab'ın yerden 300 metre yükseklikteki helikopter pistindeki unutulmaz performasının görüntüleri yine başarılı yönetmen Dağhan Celayir'e ait. Dağhan Celayir, 2016'da Kültür ve Turizm bakanlığı için yazıp yönettiği Türkiye tanıtım filmi "Home of Turquoise" ile de Cannes Medya TV Festivali'nde Altın ödül ve 2017'de Viyana'da Uluslararası Turizm Festivaller Komitesi tarafından da Dünyanın en iyi turizm filmi ödülüne layık görülmüştü. Bu film aynı zamanda Türkiye'nin bugüne kadar en fazla ödül alan turizm reklam filmi olmasının yanı sıra; dünyanın en iyi turizm filmi büyük ödülünü alan ilk Türk filmi oldu.


Istanbulls tanıtım filminin yönetmeni: İstanbul'un anlatılacak çok şeyi var

Formula 1, Red Bull, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Istanbulls tanıtım filminin yönetmeni: İstanbul'un anlatılacak çok şeyi var - Son Dakika


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