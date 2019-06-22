Son Dakika Haberleri: İstanbullu 10.5 milyon seçmen yarın sandık başına gidiyor
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İstanbullu 10.5 milyon seçmen yarın sandık başına gidiyor

1 saat önce

İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gidecek.

İstanbullu 10.5 milyon seçmen yarın sandık başına gidiyor, System.String[]
İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gidecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:13 
İstanbul, Ekonomi
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