İstanbullu 10.5 milyon seçmen yarın sandık başına gidiyor
1 saat önce
İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gidecek.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:13
'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gidecek.
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