İstanbullu Afete Karşı Bilinçleniyor - Son Dakika
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İstanbullu Afete Karşı Bilinçleniyor

03.06.2022 18:56
İstanbullu Afete Karşı Bilinçleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Enstitü İstanbul İSMEK’in eğitim merkezlerinde depreme duyarlı ve afete dirençli bir toplum için eğitimler veriyor. İstanbullu, depremin yanı sıra sel, yangın ve tsunami gibi afetlerle mücadelede bilinç kazanıyor. Nisan ayında başlayan eğitimlerde bugüne kadar 3 bin 715 İstanbullu, afetlerde karışılabilecekleri risklerle ilgili bilgilendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Enstitü İstanbul İSMEK'in eğitim merkezlerinde depreme duyarlı ve afete dirençli bir toplum için eğitimler veriyor. İstanbullu, depremin yanı sıra sel, yangın ve tsunami gibi afetlerle mücadelede bilinç kazanıyor. Nisan ayında başlayan eğitimlerde bugüne kadar 3 bin 715 İstanbullu, afetlerde karışılabilecekleri risklerle ilgili bilgilendirildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye, nisan ayından itibaren afet bilincini artırmak ve İstanbul'u depreme dayanıklı bir kent haline getirmek hedefiyle "Afet Farkındalık ve Güç Birliği Seminerleri" düzenlemeye başladı. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ve Enstitü İstanbul İSMEK'in iş birliğiyle hayata geçen eğitimler; Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri, Başakşehir, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenler, Bahçelievler, Bakırköy, Fatih, Zeytinburnu, Arnavutköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli, Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Adalar, Çekmeköy, Üsküdar, Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Pendik ilçelerindeki 141 ayrı eğitim merkezinde gerçekleştirildi. Devam eden eğitimlerden bugüne kadar 3 bin 715 İstanbullu karşılaşabilecekleri risklerle ilgili bilgilendirildi.

DEPREM, NÜKLEER TEHDİT VE DAHA FAZLASI

Afet Farkındalık ve Güç Birliği Semineri'nin kapsamına deprem, sel ve yangın durumlarında güvenliği artırıcı bilgiler dahil ediliyor. Karşılaşılan problemlere çözüm getirme ve kendi potansiyelini keşfederek afetlere karşı dirençli olmanın yolları anlatılıyor. Bunun yanı sıra kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditlerden (KBRN) ve tsunami gibi ikincil afetlerden de bahsediliyor.

Seminerde ayrıca, yapı güvenliğiyle ilgili bilgiler paylaşılıyor. İstanbulluların deprem endişesi duymadan yaşayabilmesi için İBB'nin hizmete aldığı binatespiti.ibb.istanbul ve istanbulyenileniyor.com'un getirdiği kolaylıklar anlatılıyor.

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Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbullu Afete Karşı Bilinçleniyor - Son Dakika

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